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10:26, 22 февраля 2024Экономика

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета, составленный «Forbes», несмотря на выкуп российских активов группой инвесторов. Ее стоимость оценивается в 12,5 миллиарда долларов.

На втором месте оказалась Wildberries с оценкой 7,2 миллиарда долларов. В 2023 году компаний почти догоняла «Яндекс», однако в этом году едва не уступила второе место Ozon — ее стоимость оценивается в 7 миллиардов долларов. Как отмечает издание, компания наращивала объемы продаж, основные показатели выросли на 60 процентов.

Ведущим в отрасли остается сегмент маркетплейсов: их выручка в 2023 году выросла на 64 процента, а стоимость — на 20 процентов.

В рейтинг Forbes вошли ломании, чья выручка формируется в интернете. «Мы не относим к интернет-компаниям магазины, торгующие через сайты, банковские услуги, даже если они существуют только в интернете, производителей и поставщиков "железа", то есть тех, чей бизнес мог бы существовать без интернета», — говорится в разъяснении.

В итоговой оценке учитывались не только данные самих компаний, но и оценки финансовых аналитиков, данные по сделкам с акциями.

В начале февраля компания Yandex N.V. (Нидерланды) заключила договор о продаже российского «Яндекса» консорциуму частных инвесторов. Стоимость сделки составила 475 миллиардов рублей.

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