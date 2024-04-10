Украина получила боеприпасы, бронетехнику и беспилотники из Германии

Правительство Германии поставило 6 тысяч снарядов и 46 беспилотников Украине

Германия за последние две недели поставила Киеву 6 тысяч гаубичных снарядов, 16 разведывательных дронов Vector и 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun. Об этом сообщается в обновленном списке военной помощи ФРГ, опубликованном на официальном сайте немецкого федерального правительства.

Помимо боеприпасов 155-миллиметрового калибра и 46 беспилотников, в пакет помощи также вошла бронетехника: 1 вездеход Warthog на гусеничной платформе, 2 машины разминирования Wisent и запчасти к ним, 11 беспилотных минных тральщиков и 70 тепловизоров.

Ранее немецкий концерн Rheinmetall получил заказ от федерального правительства Германии на поставку Украине 20 боевых машин пехоты Marder 1А3, дополнительно оснащенных лазерными дальномерами.