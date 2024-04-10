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14:42, 10 апреля 2024Россия

В Госдуме допустили появление семьеведения в школах с первого класса

Депутат Ларионова допустила ввод курса «Семьеведение» в школах с первого класса

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Курс «Семьеведение», который планируется ввести в российских школах с 1 сентября 2024 года, может охватить учащихся с 1-го по 11-й классы. Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Ларионова, чьи слова приводит «Интерфакс».

Парламентарий заявила, что у российских регионов должно быть право самостоятельно определять возрастные приоритеты, по которым данный курс будут вводить в школах. Также Ларионова отметила, что есть «необходимость работы с возрастного уровня 14-16 лет как наиболее перспективного и проблемного контингента наших детей».

В ноябре 2023 года депутат Нина Останина сообщила, что семьеведение захотели сделать обязательным предметом в российских школах. Она уточнила, что к 2024 году подготовят единый учебник, по которому будут преподавать предмет.

По словам парламентария, государство должно готовить молодежь к тому, что решение о вступлении в брак — это огромная ответственность. Для этого, добавила она, и разрабатывается курс.

ЖЗЛ
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