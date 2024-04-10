В Госдуме назвали США и НАТО прямыми соучастниками убийств россиян

Слуцкий назвал США и НАТО соучастниками убийств стариков, женщин и детей

США и НАТО являются прямыми соучастниками убийств россиян. Об этом в своем Telegram-канале указал глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он обратил внимание на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего законными удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным объектам на территории России за пределами проведения Москвой специальной военной операции. Тем самым коллективный Запад фактически дезавуировал заявления Вашингтона и Брюсселя о недопустимости обстрелов ВСУ мирной российской территории, отметил политик.

«На руках столтенбергов, остинов, байденов и шольцев кровь российских стариков, женщин и детей», — резюмировал Слуцкий.

5 апреля Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине нужны НАТО для обеспечения собственной безопасности. Генсек подчеркнул, что поддержка Киева со стороны альянса продиктована собственными интересами в сфере безопасности. Ее не нужно воспринимать как благотворительность, уточнил Столтенберг.

