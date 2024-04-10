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15:06, 10 апреля 2024Россия

В Госдуме рассказали о единственном мотиве сотрудничества США с Россией

Депутат Чепа: США сотрудничают с Россией только в сферах, которые для них опасны
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

США продолжают сотрудничать с Россией только в тех сферах, которые считают для себя опасными. О единственном мотиве Вашингтона продолжать поддерживать контакты с Москвой рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа, сообщает в среду, 10 апреля, радиостанция «Говорит Москва».

«Пока это происходит только в тех сферах, которые составляют, по мнению американцев, опасность для их безопасности. Тогда они это понимают и тогда они в этих сферах общаются. Я уверен, что по линии спецслужб, по определенным направлениям у нас это взаимодействие не прекращалось», — отметил депутат.

Ранее начальник Космического командования США Стивен Уайтинг сказал, что хочет иметь деконфликтные каналы связи с Москвой. Также в апреле он заявил, что мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого.

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      Игорь Дмитров
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