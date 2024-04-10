В Пентагоне высказались о деконфликтных каналах связи с Россией по космосу

В Пентагоне заявили о желании иметь деконфликтные каналы связи с РФ по космосу

Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, заявил начальник командования Стивен Уайтинг. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если РФ, Китай и США желают избежать конфликтов в воздухе, надо укреплять доверие. «Нам бы хотелось иметь рабочие деконфликтные каналы», — высказался он.

Уайтинг призвал страны взять на себя ответственность и действовать на орбите согласно международным обязательствам, ответственно и безопасно. Он считает, что страны, подписавшие договор об использовании космоса, должны исполнять его условия.

«Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий», — резюмировал эксперт.

Ранее Уайтинг заявил, что в будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого.

