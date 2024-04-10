В Китае зафиксировали землетрясение

В китайском Синьцзяне зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение, сообщает сейсмологический центр страны.

Земные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали в среду, 10 апреля, в 18:57 по местному времени (13:57 по московскому времени) на северо-западе КНР. Их эпицентр находился на территории округа Аксу, очаг залегал на глубине 20 километров. Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения отсутствует.

6 апреля подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрировали в провинции Юньнань на юго-западе Китая.