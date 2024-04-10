В Кремле рассказали о союзе Армении с Россией

Песков: Армения является близким партнером и союзником России

Армения является близким партнером и союзником России, отношения с которым трудно переоценить. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, что Армения — это наш близкий партнер, это наш союзник. Страна, с которой нас объединяют и многие интеграционные форматы, такие как СНГ, ЕАЭС и другие, и, конечно, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения, значение которых трудно переоценить», — отметил он.

Песков также отметил, что в Москве надеются на возможность личного обсуждения вопросов, имеющихся в отношениях двух стран, между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в обозримой перспективе.

Ранее премьер-министр Армении упрекнул Организацию Договора о коллективной безопасности в том, что она присутствовала бы в Армении не как союзник, а как миротворец. По его словам, в таком случае Армения была бы исключена из своей системы гарантий безопасности.