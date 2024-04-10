Пашинян снова упрекнул ОДКБ

Пашинян: ОДКБ присутствовала бы в Армении как миротворец, а не союзник

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) присутствовала бы в Армении как миротворец, а не союзник. С новым упреком выступил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Sputnik Азербайджан» в своем Telegram-канале.

«Наблюдатели ОДКБ присутствовали бы в Армении в качестве миротворца, а не союзника», — сказал он. По его словам, в таком случае Армения исключалась из своей системы гарантий безопасности.

Премьер отметил, что размещение миротворческой миссии ОДКБ привело бы к созданию марионеточного правительства в республике. После вторжения Азербайджана на армянскую территорию весной 2021 года были силы, требовавшие начать военные действия, чтобы «ОДКБ пришла на помощь», добавил Пашинян. Как он утверждает, по их логике, без этого организация не могла ничего сделать, несмотря на то, что «де-юре обязательства организации говорят совсем о другом».

В марте премьер Армении раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ. По его словам, Ереван не имеет постоянного представителя в организации, не участвует в переговорах на высоком и высочайшем уровне, но и не блокирует принимаемые решения.