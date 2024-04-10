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14:24, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Кремле выразили надежду на проведение встречи Путина и Пашиняна

В Кремле надеются, что Путин и премьер Армении Пашинян проведут встречу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле надеются, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут встретиться и обсудить вопросы двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе представится возможность лично обсудить лидерам такие вопросы, если они стоят на повестке дня», — сказал он.

10 апреля Пашинян заявил, что отношения Москвы и Еревана переживают не лучшие времена. При этом он добавил, что трудно переоценить взаимодействие с Россией для государственности, суверенитета, безопасности и экономики Армении. Политик отметил, что Ереван не совершал ошибок в отношениях.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Армении продают свой народ, меняя отношения с Москвой на партнерство с Европейским союзом и США.

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      Кристина Есикова
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