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08:14, 10 апреля 2024Россия

В регионе России участникам СВО разрешили бесплатно обучаться новой профессии

В Бурятии участникам СВО разрешили бесплатно обучаться новой профессии

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Бурятии участникам специальной военной операции (СВО) дали право бесплатно обучаться новой профессии. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Для получения образования по новой профессии участникам СВО нужно обратиться в службу занятости за образовательным сертификатом, в выборе специальности им помогут консультанты.

«Учиться можно как очно, так и дистанционно, очно-заочно. Краткосрочное курсы проводят наши республиканские образовательные организации», — сообщил губернатор.

Ранее Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам СВО. Также Росавиация просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими.

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      Анастасия Шейкина
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