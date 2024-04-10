В регионе России участникам СВО разрешили бесплатно обучаться новой профессии

В Бурятии участникам СВО разрешили бесплатно обучаться новой профессии

В Бурятии участникам специальной военной операции (СВО) дали право бесплатно обучаться новой профессии. Об этом сообщил глава российского региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Для получения образования по новой профессии участникам СВО нужно обратиться в службу занятости за образовательным сертификатом, в выборе специальности им помогут консультанты.

«Учиться можно как очно, так и дистанционно, очно-заочно. Краткосрочное курсы проводят наши республиканские образовательные организации», — сообщил губернатор.

Ранее Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам СВО. Также Росавиация просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими.