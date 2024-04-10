В России экс-участников СВО захотели обучить ораторскому мастерству

В Крыму экс-участников СВО захотели обучить ораторскому мастерству

В Крыму экс-участников специальной военной операции (СВО) захотели обучить ораторскому мастерству. По задумке авторов инициативы, после они могли бы выступать в российских вузах и школах. Об этом сообщило агентство «Лента новостей Крыма».

По данным издания, Крымский Федеральный Университет и госфонд «Защитники Отечества» запустили второй поток программы «Школа просветителя «СВОи». На курсе бывших военнослужащих хотят научить выступать перед аудиторией.

В администрации Советского района Крыма заверили, что после окончания курса бойцам выдадут сертификаты, которые дают возможность выступать в школах и вузах — в том числе на уроках мужества. Обучение на первом потоке уже прошли несколько десятков человек.

Министр внутренней политики информации и связи на полуострове Владимир Трегуб счел важным, чтобы каждый военный смог рассказать о подвигах на поле боя.

Ранее сообщалось, что Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о запрете увольнять вдов участников спецоперации.