В России спустили на воду «Хаску-10» на воздушной подушке

«Калашников»: судно на воздушной подушке «Хаска-10» спустили на воду

«Рыбинская верфь» спустила на воду судно на воздушной подушке проекта 03660 «Хаска-10». После этого начнутся швартовные, ходовые, предварительные и сдаточные испытания, сообщили в концерне «Калашников».

«ООО "Рыбинская верфь" выполнило спуск судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) проекта 03660 "Хаска-10" путем самостоятельного схода с испытательной площадки на ледовое покрытие Рыбинского водохранилища. Спуск прошел в штатном режиме с максимальной зарегистрированной скоростью в 30 узлов. Судно совершило разворот, возвращение и выход на берег», — говорится в сообщении.

Рыбинская верфь разрабатывает судно совместно с Крыловским государственным научным центром в рамках государственного контракта на опытно-конструкторскую работу «Разработка нового проекта многофункционального экономичного СВПГС "Хаска-10" гражданского применения с полезной нагрузкой 10 тонн».

«Хаска-10» — крупнейшее гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами. Их использование повышает экономичность и управляемость судна при сохранении высоких характеристик мореходности, амфибийности и ходкости. «Хаска-10» получила два двигателя мощностью 1500 лошадиных сил каждый. Судно может нести 10 тонн полезной нагрузки.

В марте 2023 года президент «Калашникова» Алан Лушников сообщил, что судно «Хаска-10» доработают по итогам первого этапа динамических испытаний.