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09:51, 17 марта 2023Наука и техника

Российскую «Хаску-10» доработают после испытаний

«Калашников»: судно «Хаска-10» доработают после испытаний

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Российское судно на воздушной подушке «Хаска-10» доработают после испытаний. Об этом ТАСС в ходе выставки «Экспотехностраж-2023» сообщил президент «Калашникова» Алан Лушников.

Соответствующие работы по итогам первого этапа динамических испытаний ведутся специалистами «Рыбинской верфи». «Планируемый срок очередного этапа динамических испытаний судна — конец марта — начало апреля нынешнего года», — сказал руководитель.

Глава концерна добавил, что в конце декабря судно впервые вышло для проведения пусконаладочных работ систем управления движением.

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В ноябре «Калашников» сообщил, что «Хаску-10» готовят к проведению комплекса динамических испытаний на «Рыбинской верфи».

Полное водоизмещение «Хаски-10» составляет 45 тонн. Судно получило два двигателя мощностью 1500 лошадиных сил каждый, которые обеспечивают максимальную скорость хода до 74 километров в час.

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Иван Потапов
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