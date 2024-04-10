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22:23, 10 апреля 2024Мир

В США предупредили Украину о неспособности защититься от ударов России

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Украина не сможет защитить свою инфраструктуру

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты своей инфраструктуры от ударов России.
Об этом предупредил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Он напомнил, что российские войска уничтожили несколько систем Patriot, которые Запад передал Киеву. При этом, как утверждает Брайен, поставки других систем ПВО не помогут Украине обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова от атак с воздуха. Он пожаловался, что украинским войскам не хватает средств ПВО и призвал западных партнеров нарастить поставки.

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      Марина Совина
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