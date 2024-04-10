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18:50, 10 апреля 2024Мир

В США заявили об участии ЦРУ в подрыве «Северных потоков»

Экс-разведчик США Кириаку: ЦРУ участвовало в подрыве «Северных потоков»
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Сотрудники ЦРУ принимали участие в диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», но не станут в этом признаваться. С таким заявлением выступил бывший разведчик США Джон Кириаку, сообщает RT.

«Я сказал им: "Это же наверняка мы? Это же явно мы взорвали?" "Ну конечно же мы! — ответил он. — Только мы никогда в этом не признаемся"», — заявил экс-разведчик, передавая свой диалог с бывшим коллегой по ЦРУ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО, участвовавших как в терактах на территории России, так и в подрыве «Северных потоков».

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      Елизавета Мытарева
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