В США заявили об участии ЦРУ в подрыве «Северных потоков»

Экс-разведчик США Кириаку: ЦРУ участвовало в подрыве «Северных потоков»

Сотрудники ЦРУ принимали участие в диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», но не станут в этом признаваться. С таким заявлением выступил бывший разведчик США Джон Кириаку, сообщает RT.

«Я сказал им: "Это же наверняка мы? Это же явно мы взорвали?" "Ну конечно же мы! — ответил он. — Только мы никогда в этом не признаемся"», — заявил экс-разведчик, передавая свой диалог с бывшим коллегой по ЦРУ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО, участвовавших как в терактах на территории России, так и в подрыве «Северных потоков».