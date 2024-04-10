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11:54, 10 апреля 2024Бывший СССР

В ВСУ назвали капитуляцию условием для демобилизации

Представитель ВСУ Тимочко: условия демобилизации — победа или капитуляция

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко назвал капитуляцию условием для масштабной демобилизации в украинской армии. Об этом сообщает портал Новини.live.

«Масштабная демобилизация в армии проводится в двух случаях: после победы или после капитуляции. Потенциально демобилизация может проводиться, если будет уменьшение интенсивности боевых действий, или уменьшение их по линии фронта. И если до этого времени будет достаточно призванных и обученных людей», — передаются в публикации слова представителя ВСУ.

Военный добавил, что армии действительно необходим отлаженный механизм демобилизации, но он не должен подрывать обороноспособность государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ солдат-срочников. В соответствии с положениями закона, уволенные в запас солдаты не могут быть повторно призваны в ВСУ в течение одного года.

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      Глеб Палехов
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