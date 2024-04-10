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09:21, 10 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

По его словам, в шести населенных пунктах региона прозвучало более 280 взрывов. В результате ударов поступили сообщения о разрушении инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены, Федоров не сообщает.

Ранее стало известно о повреждении объектов критической и транспортно-логистической инфраструктуры в Одессе. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.

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      Алевтина Запольская
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