В Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

По его словам, в шести населенных пунктах региона прозвучало более 280 взрывов. В результате ударов поступили сообщения о разрушении инфраструктуры. Какие именно объекты были повреждены, Федоров не сообщает.

Ранее стало известно о повреждении объектов критической и транспортно-логистической инфраструктуры в Одессе. О каких именно объектах идет речь, не уточняется.