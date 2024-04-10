Венгрия обвинила лидеров ЕС в лицемерии в отношении России

Сийярто заявил о лицемерии лидеров ЕС в отношении конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал подход глав европейских стран к конфликту на Украине, передает ТАСС.

По его словам, большинство из них проявляют удивительное лицемерие. Глава ведомства поделился, что некоторые его партнеры разделяют его мнение, что конфликт должен быть разрешен мирным путем, однако они не заявляют об этом публично, а «выражают свою поддержку в sms-сообщениях».