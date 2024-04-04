Венгрия отказалась вкладываться в военную помощь Украине

Сийярто: Венгрия не готова вкладываться в фонд помощи Украине на 100 млрд евро

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не готова вкладываться в фонд помощи Украине на 100 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ряд других стран Североатлантического альянса также высказались против идеи по созданию фонда военной помощи Киеву.

Ранее издание Bloomberg сообщало о планах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить с инициативой по созданию фонда для помощи Вооруженным силам Украины и передаче под контроль альянса управления контактной группой для координации поставок оружия Киеву.

Многие страны-члены альянса высказали сомнения в инициативе генсека Столтенберга из-за неопределенности в вопросе механизма сбора средств.