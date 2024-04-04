Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 4 апреля 2024Мир

Венгрия отказалась вкладываться в военную помощь Украине

Сийярто: Венгрия не готова вкладываться в фонд помощи Украине на 100 млрд евро

Фото: Denes Erdos / AP

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не готова вкладываться в фонд помощи Украине на 100 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ряд других стран Североатлантического альянса также высказались против идеи по созданию фонда военной помощи Киеву.

Ранее издание Bloomberg сообщало о планах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выступить с инициативой по созданию фонда для помощи Вооруженным силам Украины и передаче под контроль альянса управления контактной группой для координации поставок оружия Киеву.

Многие страны-члены альянса высказали сомнения в инициативе генсека Столтенберга из-за неопределенности в вопросе механизма сбора средств.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Польша отказалась принимать прямое участие в конфликте на Украине

      Ди Каприо заметили с известным дизайнером на фоне слухов о помолвке

      Анита Цой вспомнила о едва не случившемся расставании с мужем

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше