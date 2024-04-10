Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 10 апреля 2024Россия

Власти Оренбуржья сообщили об освобождении от воды более 600 домов

Правительство Оренбуржья: за сутки от воды освободилось 630 домов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах семи муниципальных образований. Об этом сообщило правительство региона на странице в «ВКонтакте».

Отмечается, что по состоянию на вечер среды, 10 апреля, в области остается подтоплено 12 187 домов, 14 263 приусадебных участка. Всего с подтопленных домовладений эвакуировано 7 457 человек, включая 1982 ребенка.

Стабилизации ситуации с паводком власти Оренбуржья ожидают после 20 апреля.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подозреваемый сбежал от сотрудников ФСБ в Подмосковье. Он может быть причастен к теракту в «Крокусе»

      В Швейцарии заявили о необходимости участия России в мирном процессе

      В США предупредили Украину о неспособности защититься от ударов России

      Эрдоган посочувствовал лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от авиаудара Израиля

      Уровень воды реки Урал в Оренбурге поднялся до рекордного за всю историю

      Байден назвал срок окончания конфликта на Украине

      Российских звезд годами обманывал музыкант из Колумбии. Он втерся в доверие к Билану и Пелагее. Почему ему верили?

      Главу Гагаузии отправили на допрос после посещения России

      Власти Оренбуржья сообщили об освобождении от воды более 600 домов

      Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше