Власти Оренбуржья сообщили об освобождении от воды более 600 домов

Правительство Оренбуржья: за сутки от воды освободилось 630 домов

За сутки в Оренбургской области от воды освободилось 630 жилых домов и 706 приусадебных участков в 11 населенных пунктах семи муниципальных образований. Об этом сообщило правительство региона на странице в «ВКонтакте».

Отмечается, что по состоянию на вечер среды, 10 апреля, в области остается подтоплено 12 187 домов, 14 263 приусадебных участка. Всего с подтопленных домовладений эвакуировано 7 457 человек, включая 1982 ребенка.

Стабилизации ситуации с паводком власти Оренбуржья ожидают после 20 апреля.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.