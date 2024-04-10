Во Франции на заводе по производству биотоплива произошел взрыв

BFMTV: во Франции на заводе по производству биотоплива произошел пожар

На заводе по производству биотоплива во французском городе Сет произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Отмечается, что в результате возгорания пострадал сотрудник предприятия, он был госпитализирован.

К настоящему моменту пожар удалось потушить. Сообщается, что рисков для местных жителей в результате случившегося нет.

Ранее на атомной электростанции (АЭС) «Шинон», расположенной в центральной части Франции, случился пожар. Возгорание началось в третьем энергетическом блоке АЭС, за пределами ядерной зоны. Причиной возгорания стал вспыхнувший трансформатор. Возгорание было ликвидировано, угроз для населения нет.