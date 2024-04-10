Возлюбленная Роналду снялась в мини-шортах на отдыхе

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес снялась в мини-шортах на Мальдивах

Модель Джорджина Родригес снялась в откровенном наряде во время отдыха с семьей на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

30-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду поделилась снимками с яхты. На размещенных кадрах она предстала в спортивном бра сиреневого цвета на тонких лямках и облегающих черных мини-шортах.

Кроме того, избранница спортсмена заплела волосы в тонкие косы и нарастила длинные красные ногти. Также она дополнила образ солнцезащитными очками и массивными серебристыми кольцами.

В апреле 2023 года Джорджина Родригес показала убранство яхты Криштиану Роналду за 575 миллионов рублей. На борту были в том числе расположены крытый бассейн и зоны отдыха.