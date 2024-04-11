Три российских села оказались отрезаны от центра из-за паводка

Три села под Томском отрезаны от центра из-за перелива воды через трассу

Села Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от регионального центра из-за паводка. Об этом сообщила администрации Заречного сельского поселения Томской области, передает ТАСС.

Как пояснили власти, река Томь вышла из берегов. «Также между Казанкой и Батурино пошел перелив воды через региональную трассу», — говорится в сообщении. Кроме того, еще в двух населенных пунктах возможно затопление улиц.

Жителям рекомендовали не ждать, пока придет вода, а эвакуироваться. «Срочно поднимаем мебель, выключаем свет, газ, воду, перегоняем животных, берем документы и выезжаем в безопасные места», — призвали власти.

5 апреля в Орске произошел разрыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Спустя сутки дамбу прорвало еще в одном месте. К утру 7 апреля вода дошла до Оренбурга, там началась эвакуация жителей.