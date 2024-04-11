Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:25, 11 апреля 2024Культура

Бледанс назвала срок возможного возвращения Пугачевой в Россию

Актриса Бледанс заявила, что Пугачева вернется в Россию через год
Эвелина Блёданс

Эвелина Блёданс . Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о возможном возвращении эстрадной певицы Аллы Пугачевой в Россию. Ее слова приводит MK.RU.

Бледанс заявила, что Пугачева точно вернется в Россию на постоянное место жительства. «Как мы без Пугачевой, а она без нас? Я жду ее возвращения и верю, что буду снова наблюдать за ее детками», — сказала она.

Актриса также назвала срок приезда Пугачевой в столицу. По ее словам, это случится через год.

Ранее знакомые артистки сообщили СМИ, что Пугачева хочет приехать в Москву одним днем, чтобы «проведать свое хозяйство». По словам источника, это произойдет летом текущего года. Личный водитель отвезет певицу в ее замок в деревне Грязь.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Владелец крокодила избежал тюремного заключения благодаря укусу кобры

      Новая жена Канье Уэста пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях

      Москвичи бросились кататься на самокатах

      Захарова констатировала кому у Евросоюза

      Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

      Россиянин расправился с 76-летней бабушкой и попал под суд

      США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе

      В РПЦ оценили поступок помолившегося по просьбе пранкеров Баха

      Полковника и майора российской полиции осудили за взятку в пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше