Блогеру Шабутдинову продлили арест

В Москве суд продлил арест блогера Аязу Шабутдинову

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогера Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Шабутдинов проведет под стражей еще два месяца, до 16 июля.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По версии следствия, бизнес-тренер использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Сейчас в деле блогера насчитывается 73 эпизода мошенничества.