Силовые структуры
Блогеру Шабутдинову продлили арест
В Москве суд продлил арест блогера Аязу Шабутдинову
Таганский районный суд Москвы продлил арест блогера Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Шабутдинов проведет под стражей еще два месяца, до 16 июля.
Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По версии следствия, бизнес-тренер использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Сейчас в деле блогера насчитывается 73 эпизода мошенничества.