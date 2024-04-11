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18:36, 11 апреля 2024Силовые структуры

Блогеру Шабутдинову продлили арест

В Москве суд продлил арест блогера Аязу Шабутдинову
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогера Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Шабутдинов проведет под стражей еще два месяца, до 16 июля.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По версии следствия, бизнес-тренер использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Сейчас в деле блогера насчитывается 73 эпизода мошенничества.

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