На Чукотке пропали девочка и нашедшие ее на льду оленеводы

Девочка и спасшие ее после затопления снегохода оленеводы пропали на Чукотке

На Чукотке пропали девочка, которая накануне провалилась под лед на снегоходе вместе с семьей, и спасшие ее оленеводы. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Кузнецов в Telegram.

По его словам, 10 апреля девочка сама позвонила в Единую диспетчерскую службу и рассказала о ЧП. Ребенка обнаружили на льду Залива Креста в 17:28 по местному времени (08:28 по московскому) двое оленеводов. Ожидалось, что группа направится на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение». Однако связь с ними пропала.

«Поиски продолжались всю ночь, обследованы балки, в которых могли укрыться люди, работы осложняются плохой видимостью и сильным ветром, в месте поисков — тонкий лед. Поисковики каждые 30 минут докладывают о ситуации», — написал Кузнецов. Информации о родителях девочки пока нет.

Ранее в Иркутской области близ поселка Сарма под лед озера Байкал провалился автомобиль с двумя россиянами.