Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 11 апреля 2024Бывший СССР

Доходы Порошенко увеличились в 20 раз после 2022 года

НАПК Украины: годовой доход Порошенко увеличился в 10 раз после 2022 года

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ежегодные доходы бывшего президента Украины Петра Порошенко увеличились в 10 раз в сравнении с 2021 годом. Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) республики.

Утверждается, что Порошенко задекларировал ежегодный доход в 1,4 миллиарда гривен (3,2 миллиарда рублей) в 2022 и 2023 годах. Для сравнения, доход предпринимателя за 2021 год составил 162 миллиона гривен (372,6 миллиона рублей).

Таким образом, за 2021 год политик заработал в 20 раз меньше, чем за время с начала военного положения в стране. Также отмечается, что в 2023 году экс-президент Украины вывел 18 миллионов долларов из страны с помощью покупки ценных бумаг за рубежом.

Ранее Порошенко заявил о получении денег от властей Венгрии перед неудачной попыткой выезда из страны. Бизнесмен указал в своей декларации получение от правительства Венгрии 37 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Россиянку задержали спустя 16 лет после покушения на малолетнюю дочь

      Российский чиновник на фоне ситуации с паводками спел про «пылкий порыв весны»

      На видео попало уничтожение БМП Bradley под Авдеевкой

      Макрон призвал ускорить переход к военной экономике

      Пострадавший от паводка Оренбург показали с борта МКС

      В Запорожье оценили последствия удара по Трипольской ТЭС

      В Европе испугались потери Украиной земель в случае победы Трампа

      Российский дипломат отверг проведение конференции по Украине в Швейцарии

      Сбежавший после стрельбы в российском кафе задержан в другом регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше