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15:09, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности метода похудения Бони

Врач Мясников заявил, что метод похудения Виктории Бони опасен летальным исходом
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что проведение детокса, к чему ранее в целях похудения прибегала ведущая и блогерша Виктория Боня, может привести к летальному исходу. О серьезной опасности метода похудения телезвезды он заявил изданию «НСН».

«Любой детокс — это ограничение калорий и регулярные физические нагрузки. Все эти детоксы заканчиваются смертями, я могу привести массу примеров из своей личной практики, когда люди, особенно молодые, умирают от электролитного дисбаланса», — сказал доктор. Он добавил, что у большинства людей сегодня есть хронические заболевания, и призвал худеть постепенно и разумно.

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Мясников также прокомментировал увлечение Бони аюрведой. Он подчеркнул, что многие препараты, применяемые в рамках этой системы альтернативной медицины, токсичны. «Они работают для индусов, для людей, кто вырос на этом. Это многолетняя практика, подобно тому, как люди постепенно приучают себя к ядам», — объяснил врач.

Доктор призвал россиян «включать голову» и слепо не доверять советам блогеров. По словам Мясникова, не исключено, что Боня в действительности не прибегала ко всем методикам, о которых рассказывала.

Виктория Боня в начале апреля сообщила, что решила устроить себе детокс-программу для похудения. В течение пяти дней она практически не ела, в результате чего сбросила около пяти килограммов. Вскоре после этого она объявила, что начала «детокс матки по аюрведе».

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      Маргарита Щигарева
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