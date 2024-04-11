Назван любимый смартфон молодежи

Piper Sandler: 85 процентов молодых людей в США предпочли iPhone

Исследователи фирмы Piper Sandler рассказали о любимых гаджетах молодых людей. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет компании.

В ходе исследования специалисты опросили 6020 подростков в 47 штатах США. Возраст опрашиваемых не был указан. Опираясь на собранные результаты, авторы отчеты назвали любимый смартфон молодежи — им оказался iPhone. Выяснилось, что его предпочли 85 процентов подростков. Из тех, кто еще не владеет смартфонов Apple, 88 подростков заявили, что хотели бы приобрести его.

«Показатели владения iPhone и намерения купить смартфон Apple близки к пиковым для нашего исследования, но оказались ниже рекордных уровней 2021 года», — отметили аналитики Piper Sandler. Смарт-часы Apple оказались не такими популярными, как смартфоны — лишь 34 процента подростков владеют этим устройством.

Также авторы исследования выяснили, что молодежь в США в качестве музыкального стримингового сервиса предпочитает Spotify — сервисом пользуются почти две трети опрошенных подростков. Онлайн-кинотеатр Apple TV+ не является популярным среди молодежи — им пользовались около пяти процентов респондентов.

В апреле 2023 года аналитики Piper Sandler описали зависимость Apple от своего главного продукта — iPhone. По словам специалистов, успех корпорации во многом связан с повышенным интересом представителей молодого поколения к флагманским iPhone.