Французский флот начал готовиться к войне с желающим его уничтожить противником

Politico: французский флот сменил концепцию подготовки к возможной войне

Французский флот сменил концепцию подготовки к возможной войне, сместив фокус с полицейских операций на подготовку к противостоянию с противником, который желает уничтожить его. Об этом заявил командующий авианосной боевой группой Франции контр-адмирал Жак Маллар, передает газета Politico.

«Морской бой становится все более вероятным. Мы переходим из мира, в котором были достаточно свободны поступать так, как нам заблагорассудится, в мир, где чувствуем угрозу на более регулярной основе... Теперь мы готовимся к другим миссиям, в частности, к тому, что называем войной высокой интенсивности», — рассказал военный.

Маллар добавил, что для французской стороны ключевой вопрос составляют действия России, Ирана и йеменских повстанцев-хуситов. В ответ на вопрос о Китае военный подчеркнул, что Париж не видит Пекин своей «непосредственной угрозой», добавив, что «Франция не придерживается биполярной логики».

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что Россия представляет угрозу Франции и союзникам по НАТО. Никаких конкретных примеров возможных атак России он не привел, однако добавил, что описывает некие реально существующие случаи.