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15:55, 11 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала двоих россиян за организацию диверсионного сообщества

В Калининградской области ФСБ задержала создателей диверсионного сообщества

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей, которые в партнерстве со Службой безопасности Украины (СБУ) создали диверсионное сообщество и участвовали в нем. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении них следователи завели уголовное дело по статье 281.3 («Организация диверсионного сообщества и участие в нем») УК РФ.

По версии следствия, один обвиняемый начал взаимодействовать с сотрудником СБУ. Именно под его руководством он создал диверсионное сообщество, участники которого должны были совершать поджоги объектов транспортной инфраструктуры и средств связи. Мужчина должен был привлекать новых людей в сообщество, ставить перед ними задачи и искать объекты для диверсий. Второй фигурант вступил в это сообщество и стал помогать в поиске новых участников.

Ранее стало известно, что Второй западный окружной военный суд Москвы рассмотрит первое в истории уголовное дело о диверсионном сообществе, использовавшем детей для реализации своих целей.

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