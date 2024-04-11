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09:17, 11 апреля 2024Мир

Глава МИД Великобритании дал совет Трампу по Украине

Кэмерон: подтолкнуть Конгресс к помощи Украине будет лучшим решением для Трампа
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Kevin Wolf / AP

Подтолкнуть Конгресс США к одобрению помощи Киеву будет лучшим решением для любого президента США, чтобы вступить в должность в январе 2025 года при успешной ситуации на Украине. Такой совет глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон дал кандидату от Республиканской партии на президентских выборах Дональду Трампу, сообщает The Washington Post (WP).

«Я думаю, есть понимание, что отказ от поддержки Украины приведет к ослаблению ее позиций, и, кто бы ни стал президентом в конце этого года, он не хочет оказаться в такой ситуации», — почеркнул дипломат.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что в разговоре с Трампом он сказал бывшему президенту, что в интересах всех, чтобы в конце этого года Украина находилась в сильной позиции.

Ранее Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался от встречи с министром иностранных дел Великобритании. Кэмерону не позволили встретиться с конгрессменом, который мог бы выставить законопроект о выделении Украине финансирования на голосование.

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      Семен Александров
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