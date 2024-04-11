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19:45, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Гузеева рассказала о поставленном семье ультиматуме

Гузеева пригрозила членам семьи жить отдельно при несоблюдении рамок и правил

Кадр: «Давай поженимся!» / Rutube

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что однажды пригрозила членам своей семьи жить отдельно от них, если они не будут соблюдать определенные правила. О поставленном родственникам ультиматуме она рассказала в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, фрагмент выпуска доступен на Rutube.

По словам Гузеевой, в ее семье действуют определенные рамки и правила. Телеведущая отметила, что такое мировоззрение передалось ей от матери.

«Когда члены моей семьи немножечко повозмущались, тоже стали про свободу, (...), я сказала: "В моей семье будет или вот так, или никак". Потому что я все свое время, всю свою энергию, все свои деньги трачу на семью. Если не будет такой же отдачи, послушайте, я буду жить одна», — высказалась она.

Ранее Гузеева призналась, что допускала много ошибок в воспитании детей. В частности, как рассказала телеведущая, однажды она выбила ногой дверь в комнату дочери.

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      Олег Давыдов
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