Гузеева рассказала о поставленном семье ультиматуме

Гузеева пригрозила членам семьи жить отдельно при несоблюдении рамок и правил

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что однажды пригрозила членам своей семьи жить отдельно от них, если они не будут соблюдать определенные правила. О поставленном родственникам ультиматуме она рассказала в шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, фрагмент выпуска доступен на Rutube.

По словам Гузеевой, в ее семье действуют определенные рамки и правила. Телеведущая отметила, что такое мировоззрение передалось ей от матери.

«Когда члены моей семьи немножечко повозмущались, тоже стали про свободу, (...), я сказала: "В моей семье будет или вот так, или никак". Потому что я все свое время, всю свою энергию, все свои деньги трачу на семью. Если не будет такой же отдачи, послушайте, я буду жить одна», — высказалась она.

Ранее Гузеева призналась, что допускала много ошибок в воспитании детей. В частности, как рассказала телеведущая, однажды она выбила ногой дверь в комнату дочери.