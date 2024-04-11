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13:21, 11 апреля 2024Экономика

Катастрофические пожары предсказали одной стране

Guardian: Канаде предсказали катастрофические пожары
СюжетЛесные пожары:

Фото: Jesse Winter / Reuters

В 2024 году на Канаду может обрушиться еще одна череда катастрофических пожаров. Такое будущее стране предсказало федеральное правительство, передает Guardian.

Риск пожаров обусловлен аномальной жарой весной и летом текущего года, которую обещают большей части Канады прогнозы погоды. Температуры выше нормы связаны с опасным явление Эль-Ниньо.

Минувшая зима в Канаде оказалась теплее обычного, в стране наблюдались широкомасштабные засухи. Министр национальной обороны Канады Харджит Саджан отметил, что рост температуры вызывает сильное беспокойство. «Учитывая жаркую и засушливую погоду по всей стране, сезон пожаров может начаться раньше, закончиться позже и оказаться более губительным», — пояснил он.

В прошлом году Канада пережила худший сезон пожаров в истории. Более 6,6 тысячи пожаров сожгли 15 миллионов гектаров леса. Власти подчеркивают, что в ухудшении ситуации с возгораниями виновато изменение климата.

Ранее был подсчитан ущерб от лесных пожаров в Канаде в 2023 году. С 1 января по 31 июля совокупные выбросы углекислого газа из-за возгораний составили 290 миллионов тонн, что равно четверти от общемирового годового показателя уровня выбросов.

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      Александра Качан
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