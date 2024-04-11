Ким Кардашьян заметили вместе с другом бывшего мужа

Папарацци заметили телезвезду Ким Кардашьян вместе с другом бывшего мужа, баскетболиста Криса Хамфриса. Соответствующие снимки приводит издание The Mirror.

43-летняя знаменитость и ее 10-летняя дочь Норт Уэст посетили матч «Лос-Анджелес Лейкерс». На протяжении всей игры предпринимательница разговаривала с баскетболистом Питером Корнеллом. По словам журналистов, Кардашьян постоянно смеялась над его шутками и улыбалась.

В марте стало известно, что Ким Кардашьян рассталась со своим возлюбленным, игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. Инсайдеры не раскрыли причины завершения их романа.