Китай назвал переговоры единственным способом окончить конфликт на Украине

Зампостпреда КНР Дай: диалог — единственный способ окончить конфликт на Украине

Переговоры являются единственным способом окончить украинский конфликт, и Китай будет этому способствовать. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин, его цитирует ТАСС.

«Диалог и переговоры представляют собой единственный реальный выход из украинского кризиса. Китай еще раз призывает заинтересованные стороны вступить в прямой диалог и переговоры, сделать первый шаг к политическому урегулированию», — сказал зампостпреда на заседании Совбеза Всемирной организации.

Дипломат подчеркнул, что Пекин по-прежнему «продолжит поддерживать связь со всеми сторонами», чтобы завершить военный конфликт.

Ранее глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что возможная победа России в конфликте на Украине может спровоцировать Китай на военную агрессию против тайваньцев. Он добавил, что КНР будет руководствоваться принципом «Россия смогла это сделать, значит, мы тоже можем».