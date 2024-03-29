Тайвань связал вероятную агрессию Китая с победой России на Украине

NYT: глава МИД Тайваня Ву связал вероятную агрессию КНР с победой РФ на Украине

Вероятная победа России в конфликте на Украине может спровоцировать Китай на агрессию против Тайваня, заявил глава тайваньского МИД Джозеф Ву. Его слова приводит газета The New York Times.

«Решимость США в оказании поддержки тем странам, которые страдают от авторитарной агрессии, очень важна», — сказал он, добавив, что Пекин руководствуется принципом «Россия смогла это сделать, значит мы тоже можем это сделать».

По словам дипломата, поражение Украины в конфликте «будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран теперь связаны друг с другом».

Ранее пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что продажи США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку, ставят его жителей перед серьезной угрозой.