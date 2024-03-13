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06:20, 13 марта 2024Мир

В Китае рассказали о последствиях продажи США вооружений Тайваню

В Китае рассказали о негативных последствиях продажи США вооружений Тайваню

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Продажи США вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку, ставят его жителей перед серьезной угрозой. Об этом рассказал пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишет ТАСС.

«Продажа США вооружений Тайваню является серьезным нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике Китая и США», — отметил он.

Подобные действия со стороны Штатов «посылают неправильный сигнал силам, выступающим за "независимость Тайваня"», отметил Лю Пэнъюй. Так он прокомментировал предоставление Пентагоном контракта на 250 миллионов долларов американской компании на производство для Тайваня четырех беспилотников MQ-9B SkyGuardian.

Китайская сторона снова призывает США придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике и прекратить продажу оружия Тайваню.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что Пекин, основываясь на принятом принципе существования одного Китая, продолжит выступать против независимости Тайваня и вмешательства третьих стран в вопрос суверенитета острова.

При этом Ли Цян заявил, что Пекин заинтересован в интеграции и развитии китайской экономики «как на материке, так и на острове».

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      Марина Совина
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