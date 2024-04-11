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07:14, 11 апреля 2024Мир

КНДР пригрозила уничтожить противников в случае конфликта

Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит противников в случае военной конфронтации

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР уничтожит противников, если они «выберут военную конфронтацию». Об этом сообщает ЦТАК.

Во время посещения Военно-политической академии имени Ким Чен Ира глава КНДР подчеркнул, что в случае конфликта Пхеньян «непременно уничтожит» врагов, «без колебания задействовав все средства». Он добавил, что подготовка к возможной войне должна быть надежной и безупречной.

Ранее Ким Чен Ын посетил танковую часть Корейской народной армии и сообщил о подготовке войск к войне в свете напряженности в отношениях с Южной Кореей. Лидер КНДР также отдал распоряжения по улучшению боевой подготовки подразделения и модернизации его оборудования.

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      Маргарита Пименова
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