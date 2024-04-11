Медведев ответил на слова Байдена об окончании конфликта на Украине

Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта на Украине

Слова президента США Джо Байдена об окончании конфликта на Украине — абсолютное зло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так политик прокомментировал заявление Байдена, который счел, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву.

«Можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына. Про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства. Про войну демократов с консерваторами и клинч между штатами и федеральным правительством США», — написал Медведев.

По его мнению, слова американского президента говорят о том, что Байден хочет продолжать боевые действия на Украине.