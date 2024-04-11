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09:44, 11 апреля 2024Россия

Медведев ответил на слова Байдена об окончании конфликта на Украине

Медведев назвал абсолютным злом слова Байдена об окончании конфликта на Украине

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Слова президента США Джо Байдена об окончании конфликта на Украине — абсолютное зло, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так политик прокомментировал заявление Байдена, который счел, что конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву.

«Можно было бы в сотый раз вспомнить про деменцию старика и коррупцию сына. Про интересы американского ВПК и влияние глубинного государства. Про войну демократов с консерваторами и клинч между штатами и федеральным правительством США», — написал Медведев.

По его мнению, слова американского президента говорят о том, что Байден хочет продолжать боевые действия на Украине.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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