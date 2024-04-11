Москвичам предсказали похолодание

В столице превышение температурной нормы сократится с 7 до 3 градусов

В Москве на смену аномальному теплу к началу следующей недели придет незначительное похолодание, сообщает Гидрометцентр России.

При этом температура все равно окажется выше нормы. Превышение сократится с 7 до 3 градусов. Это связано с тем, что над средней полосой Европейской России будут превалировать воздушные массы с Атлантики. Они принесут более холодный воздух. Атмосферные фронты также могут принести осадки.

В пятницу, 12 апреля, ночью в Москве плюс 5−7 градусов, по области плюс 3−8. Днем местами небольшой дождь, в Москве от плюс 14 до плюс 16 градусов, по области плюс 12−17 градусов. Порывы ветра в этот день местами могут достигать 15 метров в секунду.

В субботу, 13 апреля, ночью местами небольшой дождь, в Москве плюс 4−6 градусов, по области плюс 2−7. Днем преимущественно без осадков, в Москве плюс 14−16, по области 12−17.

В воскресенье, 14 апреля, ночью в Москве плюс 3−5 градуса, в центре города плюс 6−8 градусов, по области от нуля до 5. Днем небольшой дождь, в Москве плюс 16−18 градусов, по области плюс 13−18. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В понедельник, 15 апреля, облачно. Днем в этот день похолодает до плюс 8−13 градусов, ночью ожидается плюс 5−10 градусов. Во вторник, 16 апреля, облачно с прояснениями. Ночью от 1 до 6 градусов, днем от 10 до 15.

Ранее главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что лето в Москве, возможно, будет теплее нормы. В среднем температура может превысить климатическую норму на 1−1,5 градуса.