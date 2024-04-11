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16:26, 11 апреля 2024Из жизни

Мужчина ростом 215 сантиметров перечислил самые частые вопросы незнакомцев

Мужчина ростом 215 сантиметров из США пожаловался на трудности в путешествиях

Фото: Yiistocking / Shutterstock / Fotodom

Житель США ростом 215 сантиметров перечислил самые частые вопросы любопытных незнакомцев и рассказал о сложностях в повседневной жизни. С ним пообщались корреспонденты Daily Star.

30-летний Бо Браун из штата Джорджия уже в детстве был значительно выше сверстников. Родители мужчины часто брали с собой его свидетельство о рождении, так как он выглядел старше своего возраста. По словам мужчины, из-за высокого роста он нередко сталкивается с трудностями в повседневной жизни. Так, например, во время путешествий он испытывает дискомфорт при проживании в отелях. Мужчина пожаловался, что не помещается в кровати и душевой кабине. Кроме того, ему тяжело находиться в помещениях с низкими потолками и проходить в дверные проемы.

Однако Браун приспособился к жизни с высоким ростом и даже приучил себя постоянно пригибаться. «Я делаю это очень непринужденно. Для меня это так же просто, как дышать», — утверждает он. Дома мужчина спит в кровати, изготовленной на заказ, и водит большую машину, где ему удобно сидеть.

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Американец рассказал, что нередко привлекает внимание окружающих, когда находится в общественных местах. Незнакомые часто подходят к нему на улице, просят о совместном фото и задают одни и те же вопросы. Как заметил Браун, чаще всего люди интересуются, какой у него рост, играет ли он в баскетбол и на какой машине ездит.

Ранее сообщалось, что немецкая модель и звезда реалити-шоу сделала повторную операцию по удлинению ног, в ходе которой врачи ломают кости. После двух болезненных операций ее рост увеличился на 14 сантиметров.

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