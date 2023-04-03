Модель дважды ломала ноги ради 14 сантиметров роста

Bild: модель из Германии потратила на операцию по удлинению ног девять миллионов рублей

Немецкая модель и звезда реалити-шоу сделала повторную операцию по удлинению ног, в ходе которой врачи ломают кости. Как сообщает Bild, после двух болезненных операций ее рост увеличился на 14 сантиметров.

30-летняя Терезия Фишер из Германии известна публике по нескольким реалити-шоу и конкурсу Germanys Next Topmodel, в котором она заняла 11-е место. Во время участия в конкурсе в 2019 году она уже прошла через одну операцию по удлинению ног, увеличив свой рост на 8,5 сантиметра.

В 2022 году она перенесла повторную операцию и впервые показала результат только спустя год, когда восстановилась после процедуры. На этот раз ей удалось прибавить к своему росту еще 5,5 сантиметра. Рост модели теперь составляет 184 сантиметра. В общей сложности Фишер потратила на операции 108 тысяч евро (девять миллионов рублей).

Она объяснила, что хотела успеть закончить совершенствовать свою внешность к 30 годам, чтобы после этого сосредоточиться на семье и детях, в том числе финансово.

Во время первой операции Фишер растягивала кости бедра. Во второй раз хирурги сосредоточились на голенях модели.

Во время операции большеберцовая кость ломается, икроножные мышцы разрезаются и внутрь вставляются телескопические стержни. Поскольку я уже проходила через это, то смогла покинуть клинику через неделю. Дальше нужно самостоятельно вытягивать голени, держась одной рукой за колено, а другой рукой выворачивая стопу внутрь до щелчка. Десять щелчков в день с каждой стороны добавляют по 0,5 миллиметра Терезия Фишер модель

Процесс вытягивания длился до середины июля 2022 года. Все это время Фишер была вынуждена принимать мощные болеутоляющие. Некоторые из них были настолько сильными, что модели казалось, что она сходит с ума.

Фишер не считает, что другим девушкам стоит следовать ее примеру. Стать выше было ее мечтой с детства, но такой сложный и долгий путь к ее исполнению подходит не всем. Модель подчеркивает, что увеличение роста — очень дорогая и болезненная процедура.

Вытягивание костей Фишер уже завершено, но в ее ногах по-прежнему остаются телескопические стержни. По медицинским показаниям удалить их можно будет лишь через два года после операции, то есть в марте 2024 года. Длина ног Фишер в настоящий момент составляет 116 сантиметров.

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