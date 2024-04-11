На Чукотке обнаружили тело пропавшей вместе с оленеводами девочки

Глава Чукотки Кузнецов сообщил об обнаружении тела провалившейся под лед девочки

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что спасатели обнаружили тело провалившейся под лед девочки в Заливе Креста. Он заявил в своем Telegram-канале, что из-за неблагоприятных метеорологических условий поиски было решено приостановить до улучшения погоды.

«По предварительной информации, спасатели с вертолета обнаружили тело пропавшей девочки без признаков жизни. Выясняются все обстоятельства происшедшего», — написал Кузнецов.

Ранее глава Чукотки сообщил, что 10 апреля девочка самостоятельно позвонила в Единую диспетчерскую службу и заявила о ЧП. Ребенка нашли на льду Залива Креста в 17:28 по местному времени (08:28 по московскому) двое оленеводов. Ожидалось, что группа направится на перевалочную базу оленеводческой бригады МУ СХП «Возрождение», но связь с ними пропала.