На Украине рассказали о маневрах российской авиации у Часова Яра

Полковник Свитан: ВКС России нашли окно для ударов по позициям ВСУ у Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России нашли окно для ударов по украинским позициям у Часова Ярова. О маневрах Российской армии, приводящей в ужас украинцев, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан в эфире «Апостроф TV».

«Российская авиация — штурмовики Су-25 — могут на короткие промежутки заходить в сектор Часового Яра. Они высчитывают время, когда идет перезарядка наших ПЗРК, и именно в это "окно" они быстро заходят и быстро уходят», — рассказал он.

По его словам, ВСУ не могут установить в районе Часова Яра системы противовоздушной обороны (ПВО), потому что их сразу же обнаружат и уничтожат ВС России.

Ранее на Украине предрекли потерю Часова Яра. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предположил, что ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром быстрее, чем над Авдеевкой.