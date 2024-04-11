Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:15, 11 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о маневрах российской авиации у Часова Яра

Полковник Свитан: ВКС России нашли окно для ударов по позициям ВСУ у Часова Яра

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нашли окно для ударов по украинским позициям у Часова Ярова. О маневрах Российской армии, приводящей в ужас украинцев, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан в эфире «Апостроф TV».

«Российская авиация — штурмовики Су-25 — могут на короткие промежутки заходить в сектор Часового Яра. Они высчитывают время, когда идет перезарядка наших ПЗРК, и именно в это "окно" они быстро заходят и быстро уходят», — рассказал он.

По его словам, ВСУ не могут установить в районе Часова Яра системы противовоздушной обороны (ПВО), потому что их сразу же обнаружат и уничтожат ВС России.

Ранее на Украине предрекли потерю Часова Яра. Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предположил, что ВСУ потеряют контроль над Часовым Яром быстрее, чем над Авдеевкой.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье. Он сбежал от силовиков на мотоцикле и скрывался в лесу

      Пожилая россиянка организовала публичный дом в арендованной квартире

      Телеведущая потеряла коллегу и расплакалась в прямом эфире

      В США ИИ начнет выставлять оценки учащимся

      Владелец крокодила избежал тюремного заключения благодаря укусу кобры

      Новая жена Канье Уэста пришла на вечеринку в приклеенных скотчем к ногам туфлях

      Москвичи бросились кататься на самокатах

      Захарова констатировала кому у Евросоюза

      Россиянам посоветовали не летать в одну страну турецкими авиакомпаниями

      США призвали готовиться к применению Россией ядерного оружия в космосе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше