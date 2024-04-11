На Украине разоблачили хищение средств на ремонт инфраструктуры в Харькове

Прокуратура Украины раскрыла хищение средств на ремонт инфраструктуры Харькова

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины разоблачила группу человек, которые ответственны за хищение средств, выделенных на восстановление инфраструктуры в Харьковской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«В Харьковской области разоблачены семь человек, которые завладели 160 миллионами гривен (4,1 миллиона долларов — примечание «Ленты.ру»), выделенных на восстановление инфраструктуры», — указано в сообщении ведомства.

По данным следствия, один из влиятельных бизнесменов совместно с первым заместителем генерального директора «Харьковские тепловые сети» заключил с подконтрольными ему фирмами прямые договора на поставку трубной продукции, окон и технической соли.

«При этом участники сделки не побрезговали воспользоваться условиями военного положения как поводом не проводить открытые торги», — отметили в САП.

Ранее стало известно, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины подозреваются в хищении средств, выделенных на закупку горючего, о чем сообщило Национальное антикоррупционное бюро республики.