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22:29, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об уязвимом положении Украины

Bloomberg: Украина находится в уязвимом положении с начала конфликта с Россией
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украина находится в самом уязвимом положении с начала конфликта с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным западных чиновников, об этом свидетельствуют острая нехватка боеприпасов и живой силы, а также «дыры в противовоздушной обороне».

Удары по энергетической инфраструктуре Украины и продвижение Российской армии на передовой вызывают опасения, что силы ВСУ на грани коллапса, сказал автор материала. Отмечается, что ближайшие месяцы для Киева станут тяжелейшим испытанием.

Ранее источник в министерстве обороны России заявил, что Украина не способна обеспечить новую волну мобилизованных, у нее не осталось своих запасов снаряжения. Он отметил, что Владимир Зеленский возлагает обязанность по снабжению новобранцев на Запад.

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      Марина Совина
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