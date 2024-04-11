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20:33, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Минобороны заявили о неспособности Украины обеспечить новых мобилизованных

Источник в МО: Украина не способна обеспечить новых мобилизованных, ничего нет

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина не способна обеспечить новую волну мобилизованных, у нее не осталось своих запасов снаряжения. Об этом РИА Новости заявил источник в министерстве обороны (МО) России.

Источник прокомментировал принятие закона о мобилизации на Украине и проблемы с поставками военной помощи Запада Украине. Он отметил, что Владимир Зеленский возлагает обязанность по снабжению новобранцев на Запад.

«Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола», — заявил источник из МО России. Собеседник агентства добавил, что закон является попыткой украинских властей восполнить огромный некомплект личного состава ВСУ новым «пушечным мясом».

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      Алевтина Запольская
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