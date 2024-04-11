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15:39, 11 апреля 2024Мир

На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

Полковник Райснер: российские фугасные бомбы стали кошмаром для ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские фугасные бомбы стали кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Растущее использование российских планирующих бомб типа ФАБ весом от 250 до трех тысяч килограммов становится кошмаром для обороняющихся украинцев», — рассказал он.

Райснер также добавил, что положение ВСУ становится практически безысходным. По его мнению, боевые действия весны и лета этого года будут иметь решающее значение в конфликте.

Ранее Райснер заявил, что российская армия в разы превосходит ВСУ по количеству боеприпасов и может добиться прорыва фронта. Он также добавил, что российская сторона в пять раз превосходит украинскую по выстрелам артиллерийскими боеприпасами.

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      Максим Габриелян
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